Пільгова іпотека в "Дії": послугу планують запустити насамперед у застосунку

У Міністерстві цифрової трансформації фокусуються на тому, аби запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку "Дія".

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

"Ми будемо фокусуватися на мобільному застосунку "Дія", адже майже у 18 млн користувачів він встановлений.

Тому велика кількість людей зможе отримати (послугу з оформлення пільгової іпотеки - ред.) тим більше, що зараз багато переміщених осіб", - пояснив Банік.

За його словами, у застосунку оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.