Пільгова іпотека в "Дії": послугу планують запустити насамперед у застосунку
У Міністерстві цифрової трансформації фокусуються на тому, аби запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку "Дія".
Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.
"Ми будемо фокусуватися на мобільному застосунку "Дія", адже майже у 18 млн користувачів він встановлений.
Тому велика кількість людей зможе отримати (послугу з оформлення пільгової іпотеки - ред.) тим більше, що зараз багато переміщених осіб", - пояснив Банік.
За його словами, у застосунку оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.
Нагадаємо:
З 1 жовтня в Україні має запрацювати програма "Доступна іпотека" під 3%, на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців.
У Мінекономіки заявили, що масову іпотеку цифровізують – оформити заявку на кредит можна буде через портал "Дія".
Економічна правда