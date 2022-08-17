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Пільгова іпотека в "Дії": послугу планують запустити насамперед у застосунку

Середа, 17 серпня 2022, 16:05 - Олексій Павлиш

У Міністерстві цифрової трансформації фокусуються на тому, аби запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку "Дія".

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

"Ми будемо фокусуватися на мобільному застосунку "Дія", адже майже у 18 млн користувачів він встановлений.

Тому велика кількість людей зможе отримати (послугу з оформлення пільгової іпотеки - ред.) тим більше, що зараз багато переміщених осіб", - пояснив Банік.

За його словами, у застосунку оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.

Нагадаємо:

З 1 жовтня в Україні має запрацювати програма "Доступна іпотека" під 3%, на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців. 

ВІДЕО ДНЯ

У Мінекономіки заявили, що масову іпотеку цифровізують – оформити заявку на кредит можна буде через портал "Дія".

Економічна правда

Мінцифри Дія іпотека
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Економічна правда
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