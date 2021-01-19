Верховний Суд став на сторону Приватбанку у справі київського готелю

Верховний Суд скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності ПриватБанку на київський готель "Мир".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Таким чином, банку вдалося отримати чергову перемогу у боротьбі за майно, яке було передане на баланс ПриватБанку до його націоналізації", - йдеться в повідомленні.

14 січня 2021 року Верховним Судом у складі Касаційного господарського суду за наслідками розгляду касаційної скарги Банку ухвалено Постанову у справі № 910/15803/19 (за позовом ТОВ "АЕФ" до АТ КБ "ПриватБанк", ТОВ "Ардена").

Верховний Суд дійшов висновку про наявність підстав для скасування судових рішень першої та апеляційної інстанцій із передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

До націоналізації банку в серпні 2016 року за рахунок переходу права власності на заставне майно (готель "Мир", м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70) до АТ КБ "ПриватБанк" згідно з договором іпотеки, укладеним з ТОВ "АРДЕНА", була погашена частина кредиту ТОВ "АЕФ" за валютним кредитним договором від 2013 року на суму майже 18 млн дол.

Економічна правда