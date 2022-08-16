Суд наказав Twitter надати Маску документи екскерівника соцмережі – Reuters

Twitter має надати мільярдеру Ілону Маску документи від колишнього керівника соцмережі, який, за словами Маска, був ключовою фігурою в підрахунку кількості фейкових акаунтів на платформі.

Про це йдеться у наказі суду, пише Reuters.

Агентство нагадує, що боти та спам-акаунти стали центральною проблемою в судовій боротьбі щодо того, чи повинен Маск завершити придбання соцмережі за 44 мільярди доларів.

Згідно з розпорядженням судді Каталін Маккормік з канцелярського суду Делавера, Twitter було зобов’язано зібрати, переглянути та надати документи від колишнього генерального директора відділу споживчих товарів Кайвона Бейкпура.

Twitter і адвокати Маска не відповіли одразу на запити про коментарі.

Бейкпур, який залишив Twitter після того, як у квітні компанія соціальних медіа погодилася на її придбання Маском, був описаний у судових документах Маска як один із керівників, які "найбільш тісно пов’язані" з визначенням кількості спам-акаунтів.

Бейкпур не відразу відповів на запит про коментар, надісланий через LinkedIn.

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Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск заявив, що може відновити угоду з придбання Twitter, якщо в компанії покажуть, як підтверджується справжність акаунтів у соцмережі.

Мільярдер Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Парага Агравала на публічну дискусію щодо відсотка ботів на платформі.

Twitter заперечив заяви мільярдера Ілона Маска в суді штату Делавер (США) про те, що його обманули, аби підписати угоду про придбання соцмережі.

Twitter намагається знайти докази того, що мільярдер Ілон Маск намагався зірвати фінансування угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд доларів та вивчає його мотивацію щодо відмови від угоди.

Суддя Канцелярського суду Делаверу (США) Кетлін МакКормік оприлюднила офіційний розклад судового розгляду щодо позову Twitter проти Ілона Маска за спробу розірвати угоду про купівлю компанії за 44 млрд дол.

Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд через відмову Ілона Маска від купівлі Twitter за 44 млрд доларів - він пройде у жовтні та триватиме п'ять днів.