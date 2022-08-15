Кредити під 5-7-9% під час війни: найбільше грошей видали на аграрний бізнес та антивоєнні цілі

За минулий тиждень підприємцям видали 271 пільговий кредит за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 1,21 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Усього з моменту старту програми бізнес отримав від уповноважених банків 46 359 кредитів на загальну суму 135,88 мільярдів гривень.

За період дії воєнного стану уклали понад 11,5 тисяч кредитних договорів на 46,26 млрд грн, з яких:

757,66 млн грн – на інвестиційні цілі;

4,3 млрд грн – як антикризові кредити;

4,02 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

19,6 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

17,5 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що понад половини підприємств, які отримують кредити за державною програмою "5-7-9", належать до сфери сільського господарства.

За програмою "5-7-9" банки на період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів.