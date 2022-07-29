Програма "5-7-9": банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів
За програмою "5-7-9" банки на період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів.
Відповідне рішення ухвалив уряд, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Серед інших урядових рішень, які сьогодні приймаємо для відновлення економічної активності - це зміни в положення щодо програм цільового кредитування. Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми загальмували. Про це говорить бізнес.
Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за програмою "5-7-9", фінансового лізингу і програмою державних портфельних гарантій. На період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів", - заявив Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.
За словами прем'єра, акцент також робиться на інвестиційних кредитах. Основна мета змін - активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу.
Економічна правда