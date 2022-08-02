Понад половини отримувачів кредитів "5-7-9" представляють аграрний сектор

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Понад половини підприємств, які отримують кредити за державною програмою "5-7-9", належать до сфери сільського господарства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Минулого тижня підприємці отримали у банках 1,6 мільярдів гривень доступних кредитів за програмою "5-7-9". Усього з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9" бізнес отримав майже 46 тисяч кредитів на загальну суму 133,1 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 59,4 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 27,8 млрд грн.

На антивоєнні банки видали 14,8 млрд грн, на інвестиційні цілі – 10,7 млрд грн. Аграрії отримали 19,7 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 666,8 млн грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредити за програмою отримують підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (52%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (14%).

Лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

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Наразі участь в програмі приймають 42 банки, найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (19,2 тис), "Ощадбанк" (6,2 тис) та "Райффайзен Банк Аваль" (4,1 тис).

Нагадуємо:

За програмою "5-7-9" банки на період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів.

Економічна правда