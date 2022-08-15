Не менше десяти суден планують залучити для вивезення українського зерна з портів до вересня

Адміністрація морських портів України

До кінця місяця до українських портів під завантаження українською агропродукцією планують залучити ще не менше 10 суден.

Про це розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, передає Адміністрація морських портів України.

Зазначається, що ввечері 14 серпня до Одеського порту зайшли два судна. Балкер SARA завантажить 8000 т. кукурудзи, судно EFE завантажить близько 7,5 тис. тонн олії.

За словами Васькова, за два тижні роботи зернового коридору з українських портів вийшло 16 суден, які доставлять майже пів мільйона української агропродукції до 9 країн світу. До українських портів під завантаження зайшло вже 6 суден.

"До кінця місяця плануємо залучити до українських портів ще не менш ніж 10 суден під завантаження українською агропродукцією", – додав заступник міністра інфраструктури.

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