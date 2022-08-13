Росія збільшує постачання газу в Угорщину

Gettyimages

Газпром почав постачати Угорщині додаткові обсяги газу, які мають розв’язати проблеми з енергопостачанням у зимовий період.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає глава МЗС Угорщини, з 12 серпня "Газпром" збільшив потік газу на 2,6 млн кубометрів на день до кінця серпня. Для постачання газу Росія використовує "Турецький потік", що пролягає крізь Балкани.

Міністр додає, що наразі тривають перемовини з продовженням додаткового постачання ще на вересень. Угорщина прагне придбати 700 млн кубометрів додаткового природного газу понад обсяги, зазначені в багаторічному контракті з "Газпромом", щоб збільшити свої запаси палива.

Нагадаємо:

Російський "Газпром", починаючи з травня, спалює газ поблизу компресорної станції "Портова" та однойменного LNG-термінала.

ВІДЕО ДНЯ

Російський "Газпром" припинив постачання газу до Латвії в рамках липневої заявки.

Росія не збирається повністю відновлювати постачання газу до Європи, щоб використовувати його як засіб тиску на ЄС, аби той зняв санкції з Москви через російську агресію щодо України та припинив активну підтримку Києва