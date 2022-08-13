Перше судно, яке зайшло в українські порти після повномасштабного вторгнення Росії, залишило порт "Чорноморськ"

Судно, яке першим з 24 лютого зайшло в українські порти для завантаження агропродукцією, вранці залишило порт "Чорноморськ"

Про повідомляє пресслужба Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні вранці балкер FULMAR S (під прапором Барбадосу) вийшов у напрямку Туреччини. Судно об'єдналося в караван з балкером THOE. На борту двох суден – 14,5 тис. тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.

Додається, що у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 16 суден вирушили із українських портів. На їх борту 450 тис тонн агропродукції.

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Судно POLARNET, яке одним з перших взяло участь в реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

У ході реалізації "зернової ініціативи" вранці 8 серпня з порту "Південний" вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер SACURA прямує до Італії.