Robinhood може зіткнутись із позовами через маніпулювання ринком

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Суд США прийняв рішення, що інвестори GameStop, AMC та семи інших акцій можуть подати груповий позов проти платформи для торгівлі акціями "Robinhood Markets".

Про це повідомляє Reuters.

Robinhood може зіткнутися з претензіями щодо маніпулювання ринком через обмеження, які вона наклала на торгівлю під час минулорічних подій пов’язаних акціями GameStop.

Цей позов був одним із кількох справ, порушених проти платформи роздрібної торгівлі після того, як у січні 2021 року вона тимчасово заборонила клієнтам купувати певні гарячі акції, зокрема GameStop і AMC.

Акції цих компаній підскочили до екстремальних максимумів завдяки зростанню їх популярності в соціальних мережах, яке зрештою змусило Robinhood та інших обмежити торгівлю їхніми акціями. Це викликало обурення роздрібних інвесторів і підірвало довіру ринку. Волатильність спричинила значні збитки для хедж-фондів, які зробили ставку проти акцій мемів.

Суддя, яка прийняла рішення, також контролює низку судових позовів, які стверджують, що Robinhood та інші порушили закони США у відповідь на інформаційну кампанію, яка проводилася в соціальних мережах.

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У рішенні, опублікованому в четвер, суддя відхилив клопотання Robinhood про відхилення окремих звинувачень у тому, що він брав участь у маніпулюванні ринком, щоб штучно знизити ціни на дев’ять акцій шляхом скасування замовлень на купівлю, ліквідацію акцій своїх клієнтів і закриття опціонів.

У своїй заяві асоційований генеральний юрисконсультант Robinhood із судових процесів і правозастосування Шеріл Крамптон заявила, що компанія продовжує підтримувати свої дії, які, на її думку, були відповідними та необхідними для підтримки своїх клієнтів.

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Нагадаємо:

Акції компанії GameStop, що злетіли внаслідок спільних зусиль користувачів Reddit, впали на 30% у Франкфурті від закриття ринку 1 лютого.