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Економіка Росії відкотилась на чотири роки лише за три місяці війни – Bloomberg

П'ятниця, 12 серпня 2022, 12:28 - Економічна правда
 
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Російське вторгнення в Україну відкинуло економіку РФ на чотири роки назад лише за один квартал після нападу.

Про це пише Bloomberg.

У першому кварталі 2022 року російська економіка набирала обертів, але вже у другому кварталі різко впала.

Згідно з середнім прогнозом опитаних агентством 12 аналітиків, валовий внутрішній продукт скоротився вперше за рік, впавши на 4,7% за рік.

"Економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись до рівня 2018 року в другому кварталі. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через послаблення монетарної політики, що підтримує попит. Тим не менш, економіка втратить ще 2% у 2023 році, оскільки європейська енергетична заборона призведе до зниження експорту", – зазначив російський економіст Олександр Ісаков.

Міжнародні санкції спричинили порушення ланцюгів торгівлі, а також паралізували такі галузі, як автомобілебудування, а споживчі витрати припинилися.

І хоча падіння економіки поки що менш стрімке, ніж передбачалося спочатку, центральний банк прогнозує, що падіння погіршиться в наступних кварталах і не очікує відновлення до другої половини наступного року.

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Банк Росії прогнозує, що ВВП скоротиться на 7% у цьому кварталі і, можливо, ще більше в четвертому. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.

Нові ризики для економіки РФ створює і протистояння щодо поставок енергоносіїв до Європи. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, щомісячне зниження видобутку нафти почнеться вже в серпні. А до початку наступного року видобуток сирої продукції в Росії скоротиться приблизно на 20%.

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