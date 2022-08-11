Реструктуризація зовнішнього боргу України допоможе заощадити 6 мільярдів доларів

Завдяки реструктуризації зовнішнього боргу Україна заощадить майже 6 мільярдів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Інвестори в зовнішній борг України погодилися на відтермінування платежів до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік. Дякуємо за крок солідарності. Вдячні також країнам G7 за підтримку цієї позиції", – написав очільник уряду.

Прем’єр підкреслив, що Україна заощадить на виплатах майже 6 млрд доларів

"Ці кошти допоможуть нам зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії", – розповів Шмигаль.

Нагадуємо:

Держателі понад 90% умовної вартості ВВП-варантів, які перебувають в обігу, схвалили пропозиції України про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них.

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Крім того, у середу, 10 серпня, Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації суверенного боргу – відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки.

Цього ж дня кредитори двох державних компаній, Укравтодор та Укренерго, погодилися на відтермінування виплат за боргом терміном на два роки до кінця 2022 року.