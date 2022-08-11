Юристи Маска хочуть допитати на суді співробітників Twitter, які рахують кількість ботів – ЗМІ

Команда юристів мільярдера Ілона Маска вимагає від Twitter Inc надати імена співробітників, відповідальних за підрахунок того, який відсоток користувачів соцмережі є ботам та спам-акаунтами.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

Боти та спам-акаунти стали центрльним питанням у судовій боротьбі щодо того, чи має Маск завершити угоду з придбання Twitter за 44 млрд доларів.

Twitter і Маск готуються до судового розгляду, який має розпочатися 17 жовтня в Делавері.

За словами джерела, у листі адвокати Маска попросили суддю, який розглядає справу, змусити Twitter надати імена співробітників, щоб команда захисту могла їх допитати.

Twitter і адвокати Маска відмовилися від коментарів. Twitter раніше заявляв, що працював над тим, щоб спільно обмінюватися відповідною інформацією з Маском для завершення угоди.

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Мільярдер Ілон Маск заявив, що може відновити угоду з придбання Twitter, якщо в компанії покажуть, як підтверджується справжність акаунтів у соцмережі.

Мільярдер Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Парага Агравала на публічну дискусію щодо відсотка ботів на платформі.

Twitter заперечив заяви мільярдера Ілона Маска в суді штату Делавер (США) про те, що його обманули, аби підписати угоду про придбання соцмережі.

Twitter намагається знайти докази того, що мільярдер Ілон Маск намагався зірвати фінансування угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд доларів та вивчає його мотивацію щодо відмови від угоди.

Суддя Канцелярського суду Делаверу (США) Кетлін МакКормік оприлюднила офіційний розклад судового розгляду щодо позову Twitter проти Ілона Маска за спробу розірвати угоду про купівлю компанії за 44 млрд дол.

Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд через відмову Ілона Маска від купівлі Twitter за 44 млрд доларів - він пройде у жовтні та триватиме п'ять днів.