Міжнародне агентство S&P знизило рейтинг Укрзалізниці
Середа, 10 серпня 2022, 18:18 -
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня ССС до ССС-.
Про це свідчать дані агентства, передає Інтерфакс-Україна.
Рейтинг акціонерного товариства знижено як у національній, так і в іноземних валютах.
Рейтинг ССС- означає, що у компанії є труднощі з платоспроможністю, а можливості виплати боргу залежать від сприятливої економічної кон’юнктури.
Також агентство включило компанію до списку CreditWatch з "негативним" прогнозом.
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