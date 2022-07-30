Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
Субота, 30 липня 2022, 10:01 -
Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний рейтинг України з CCC+ до CC.
Про це повідомляється на сайті агенства.
Зазначається, що прогноз по довгостроковому суверенному рейтингу України в іноземній валюті знижено до CC з подальшим негативним прогнозом.
Таке рішення в агентстві прийняли у зв'язку з рішенням Кабміну просити про відстрочку виплат за всіма зовнішніми зобов'язаннями держкомпаній на 24 місяці.
Останній раз S&P знижував довгостроковий рейтинг України в інвалюті з рівня "B-" до "CCC+" наприкінці травня.
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний).
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