Microsoft хоче скоротити витрати на зустрічі, навчання й ділові поїздки

Корпорація Microsoft хоче скоротити витрати через "поточні економічні умови", тому просить команди знизити деякі витрати на співробітників.

Про це пише The Wall Street Journal.

Так, менеджери Microsoft в Редмонді повідомили співробітникам, що компанія планує скоротити бюджет. При цьому, скорочення торкнуться витрат на ділові поїздки, навчання на відкритому повітрі та зустрічі.

"На нещодавньому пікніку для однієї з команд Microsoft менеджери платили за їжу та напої своїх співробітників замість того, щоб виставляти рахунки компанії", - пише WSJ.

За словами джерела, у минулому компанія зазвичай покривала такі витрати.

Зазначається також, що корпорація і раніше шукали способи контролювати витрати.

Зокрема, у Microsoft заморозили найм у деяких частинах компанії.

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Також корпорація минулого місяця заявила, що планує звільнення менш як 1% своєї робочої сили, що нараховує близько 181 000 співробітників.

Як пише газета, цього тижня Microsoft звільнила деяких співробітників своєї групи Modern Life Experiences, яка допомагає розробляти програмні продукти для споживачів.

Нагадаємо:

Американська корпорація Oracle, один із найбільших світових виробників програмного забезпечення, минулого тижня скоротила кілька сотень співробітників.

Стримінговий сервіс SoundCloud скорочує близько 20 відсотків своєї робочої сили в усьому світі.

SoundCloud - ще одна з багатьох технологічних компаній, які нещодавно оголосили про звільнення (Tesla, Substack, Coinbase і OpenSea тощо) або змінили плани найму.

У червні Spotify заявив, що скоротить найм на 25 відсотків і "оцінить" "зростання штату" компанії.

Інші компанії, такі як Google, Twitter і Meta, також нещодавно оголосили про уповільнення та заморожування найму, тоді як Apple, як повідомляється, має намір сповільнити найм у 2023 році.

Економічна правда