Oracle скоротив кілька сотень співробітників – WSJ

Американська корпорація Oracle, один із найбільших світових виробників програмного забезпечення, минулого тижня скоротила кілька сотень співробітників.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Oracle надає пріоритет своїм ІТ-послугам у сфері охорони здоров’я та хмарному бізнесу.

Джерела газети розповідають, що скорочення переважно вдарило по персоналу групи реклами та обслуговування клієнтів Oracle. Компанія продає сервіси, що допомагають аналізувати дані про клієнтів і налаштовувати таргетвану рекламу.

"Скорочення робочих місць в Oracle відбулося в той момент, коли компанія приділяє все більше уваги хмарним службам охорони здоров’я після того, як нещодавно отримала схвалення регуляторів на купівлю компанії Cerner Corp., що спеціалізується на електронних медичних картах, за 28,3 млрд дол.

Компанія, що базується в Остіні, штат Техас, є останньою у зростаючій кількості технологічних компаній, які займаються низкою видів діяльності, спрямованих на уповільнення найму чи скорочення персоналу", - пише WSJ.

Минулого місяця корпорація Microsoft заявила, що скоротить менше 1% від загальної кількості співробітників, що налічує близько 181 000 співробітників.

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Кадрові зміни відбулися, оскільки багато технологічних компаній закінчили період бурхливого зростання, який стимулював наймання.

Сундар Пічаї, генеральний директор материнської компанії Google Alphabet Inc., сказав минулого тижня, що економічне уповільнення дало можливість внести необхідні корективи в бізнес, які важко реалізувати, коли бізнес розширюється.

За словами звільнених співробітників, співробітникам Oracle повідомили, що їх звільняють через реструктуризацію 2023 фінансового року та перегрупування.

Oracle, як і деякі інші технологічні компанії, не призупиняє найм повністю, але більш вибірково підбирає персонал.

Нагадаємо:

Стримінговий сервіс SoundCloud скорочує близько 20 відсотків своєї робочої сили в усьому світі.

SoundCloud - ще одна з багатьох технологічних компаній, які нещодавно оголосили про звільнення (Tesla, Substack, Coinbase і OpenSea тощо) або змінили плани найму.

У червні Spotify заявив, що скоротить найм на 25 відсотків і "оцінить" "зростання штату" компанії.

Інші компанії, такі як Google, Twitter і Meta, також нещодавно оголосили про уповільнення та заморожування найму, тоді як Apple, як повідомляється, має намір сповільнити найм у 2023 році.

Економічна правда