Укрзалізниця призначила додаткові приміські поїзди Kyiv City Express

Укрзалізниця з 3 серпня планує запустити додаткові приміські поїзди в межах проєкту Kyiv City Express.

Про це повідомляє Укрзалізниця у своєму Telegram.

З 3 серпня почне курсувати приміський поїзд №7062 Святошин – Ніжин, який здійснюватиме рух по буднях. Зі станції Святошин поїзд буде здійснюватись відправлення о 20:00, а прибувати до станції Ніжин – о 22:52.

З 4 серпня почне курсувати приміський поїзд №7061 Ніжин – Дарниця, який курсуватиме по буднях. Зі станції Ніжин поїзд відправлятиметься о 5:00, а прибуватиме до станції Дарниця – о 6:59.

Крім того, змінюється розклад руху приміського поїзда №6909 Ніжин – Київ-Волинський, який відтепер буде відправлятись зі станції Ніжин о 4:40 та прибуватиме до станції Київ-Волинський о 7:38.

Нагадаємо:

Укрзалізниця з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці червня УЗ суттєво збільшила кількість приміських поїздів у напрямку Ірпеня, Бучі Київської області та Малина і Коростеня Житомирської області у зв'язку з різким зростанням попиту.