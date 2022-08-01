"Укренерго" заробив 700 мільйонів за перший місяць експорту електроенергії до ЄС

НЕК "Укренерго"

Доходи НЕК "Укренерго" від доступу до міждержавних електромереж за місяць експорту електроенергії до Євросоюзу склали понад 700 мільйонів гривень.

Про це повідомив очільник компанії Володимир Кудрицький під час брифінгу, передає Укрінформ.

"На сьогодні той дохід від експорту, який ми мали при пропускній спроможності у 100 МВт, за перший місяць приніс нам більше 700 мільйонів гривень, як оператору енергосистеми, за доступ до міждержавних електромереж. Зрозуміло, що при збільшенні обсягів дозволеного експорту, ця цифра може значно зрости", – зазначив чиновник.

Кудрицький уточнив, шо ці кошти дадуть можливість вчасно підготуватися до опалювального сезону – закупити вугілля, профінансувати ремонти енергоблоків електростанцій та мереж.

Нагадуємо:

Європейська енергомережа ENTSO-E дозволила збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази з 30 липня.

За перші 27 днів експорту електроенергії до Євросоюзу НЕК "Укренерго" продала на аукціонах доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною на 500 млн грн.

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