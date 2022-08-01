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Перше судно з українським зерном прибуде у Стамбул завтра 

Понеділок, 1 серпня 2022, 16:03 - Економічна правда
 
Facebook Олександр Кубраков

Перше судно, яке вийшло з порту Одеси та зараз проходить "зерновим коридором" прибуде у Стамбул 2 серпня о 15:00.

Про це повідомив міністр оборони туреччини Хелесу Акар, передає Укрінформ.

"Після того як судно стане на якір, прибуде спільна делегація представників росії, України, Туреччини та ООН у Спільному координаційному центрі та проведе перевірку вантажу", – сказав міністр.

Також він зазначив, що за проходженням судна зараз стежать у Спільному координаційному центрі.

"Ми застосували щодо судна процедури та принципи, про які домовилися, і маємо надію, що процес триватиме без будь-яких збоїв", – додав Акар.

Нагадуємо:

Cудно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи вийшло з Одеського порту.

ВІДЕО ДНЯ

У Мінінфраструктури України раніше заявили, що 1 серпня о 9:15 з порту "Одеса" очікується вихід першого судна з українським продовольством.

У Туреччині заявили, що перше судно з зерном має вийти з порту Одеси вранці у понеділок 1 серпня.

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