Нафтосервісний гігант Baker Hughes продає свій бізнес в Росії

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Компанія Baker Hughes, яка входить до так званої "великої четвірки" нафтосервісних компаній, продає свій російський бізнес і йде з ринку РФ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Baker Hughes вже підписала угоду про продаж свого бізнесу Oilfield Services у Росії ("OFS Russia") місцевому менеджменту. Угода є наслідок попереднього рішення про призупинення нових інвестицій у Росії та зобов’язання дотримуватися чинних законів і санкцій, зауважують у компанії.

"Новий бізнес працюватиме незалежно від Baker Hughes, зокрема – під незалежним брендом, і візьме на себе всі поточні активи, пасиви та комерційні зобов’язання OFS Russia", – повідомили в Baker Hughes.

Очікується, що угоду буде завершено у другій половині 2022 року після схвалення владою РФ. У ході процесу виходу з російського ринку компанія підтримуватиме своїх співробітників, що зазвичай означає збереження заробітної плати до завершення угоди.

До "Великої четвірки" нафтосервісних компаній входять Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) and Weatherford International (WFT). Такі компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури, обслуговуванням нафтопромислового обладнання.

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Третя з "великої четвірки" нафтосервісних компаній Baker Hughes у березні зупинила інвестиції в Росії.

Станом на липень міжнародні нафтосервісні компанії Baker Hughes (США), Halliburton (США), Schlumberger (Нідерланди) і Weatherford (США) шукають шляхи виходу з російського ринку, однак досі залишаються в країні.