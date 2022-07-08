Країни, що розвиваються, можуть невдовзі утворити "доміно дефолтів": які причини

Кількість країн, що розвиваються, борг яких перебуває у вразливому стані, подвоїлася – найбільші ризики дефолту показують Сальвадор, Гана, Єгипет, Туніс і Пакистан.

Про це повідомляє Bloomberg.

Першою дефолт оголосила Шрі-Ланка, обтяжена великими витратами на їжу та паливо, що викликали масові протести. Слідом увійшла в дефолт Росія внаслідок накладених Заходом санкцій через вторгнення в Україну.

Тепер увага зосереджена на Сальвадорі, Гані, Єгипті, Тунісі та Пакистані — країнах, які Bloomberg Economics вважає вразливими до дефолту. Наразі котирування свопів на страхування від несплати боргу (CDS) країн, що розвиваються, зросли до найвищого рівня від початку повномасштабної російсько-української війни.

Вразливим Bloomberg вважає стан, коли дохідність євробондів країн понад як на 10 відсоткових пунктів вища за дохідність казначейських облігацій США з аналогічним терміном погашення. Це може вказувати на те, що інвестори вважають дефолт реальною можливістю.

Таких "вразливих" країн за останні шість місяців стало понад як удвічі більше, причому у цих 19 країнах проживає понад 900 мільйонів людей, а деякі, такі як Шрі-Ланка та Ліван, уже в дефолті. На кону у цих країн стоять 237 млрд доларів боргу, які належать іноземним власникам облігацій. Це – п’ята частина номінованого у доларі, євро чи йені боргу держав, що розвиваються. ВІДЕО ДНЯ

Bloomberg пише, що кризи останніх десятиліть свідчать, як фінансовий крах одного уряду може створити ефект доміно, оскільки інвестори витягують гроші з країн із подібними економічними проблемами – а це, в свою чергу, прискорює їхнє падіння.

Крім того, Федеральна резервна система США стрімко підвищує процентні ставки у спробах приборкати інфляцію, чим викликає різке зміцнення долара. Як наслідок, країнам, що розвиваються, важче обслуговувати свої іноземні облігації.

Все це змушує трейдерів виводити кошти з економік, що розвиваються. Так, у червні вони вивели 4 млрд дол із облігацій та акцій країн, що розвиваються. Відплив коштів відбувається вже четвертий місяць поспіль.

"Це може мати дійсно довгострокові наслідки, які фактично змінять наше уявлення про ринки, що розвиваються, і, зокрема, про ринки, що розвиваються, у стратегічному контексті", — сказав Джин Подкамінер, керівник відділу досліджень Franklin Templeton Investment Solutions. "Перше, що він робить, це підтверджує репутацію ринків, що розвиваються — вони нестабільні. Звичайно, були періоди часу, коли інвестори забували про це, але зараз важко ігнорувати цей факт".

У зібраних Bloomberg даних є і Україна, яка розташувалася на восьмій позиції за вразливістю боргового стану. Середня дохідність українських євробондів перевищує 60%, а кредитні дефолтні свопи (CDS) є найдорожчими серед усіх відстежуваних Bloomberg країн.

України має щомісячний дефіцит бюджету близько 5 млрд дол. і фактично закритий доступ до зовнішніх приватних ринків капіталу. В таких умовах уряд розглядає можливість надання для України "канікул" для виплат за зовнішнім боргом, а також – проведення реструктуризації боргу.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко наголошує, що графік виплат по зовнішньому боргу не є складним у цьому році, тому Україна має всі можливості навіть у військовий час обслуговувати його погашення.