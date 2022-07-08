У столиці відновили роботу майже 86% підприємств – КМДА

У червні в Києві 86% підприємств відновили роботу – частка непрацюючих підприємств скоротилася до 14%, тоді як ще в березні цей показник становив 32%.

Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації.

Разом із тим зросла завантаженість потужностей підприємств до 60%, що на 20% більше, ніж у квітні цього року.

Крім того за даними Київського міського центру зайнятості, на початок червня кількість вакансій на ринку праці зросла до 15,4 тисячі. Разом із тим зростає конкуренція за місце: якщо на початок квітня на одну вакансію претендували троє, то вже в червні – вже 10 осіб.

Поступово відновлюється продаж нерухомості у новобудовах: від початку російського повномасштабного вторгнення до квітня цей ринок завмер, та за даними сайту lun.ua наразі пропозиція налічує 128 новобудов.

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Нагадуємо:

У червні на одному з найбільших українських сайтів пошуку роботи Work.ua кількість пропозицій зросла на 67% – це вдвічі швидше, ніж вакансії зʼявлялися у травні.