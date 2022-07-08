НБУ знову продав майже мільярд доларів з резервів

Нацбанк четвертий тиждень поспіль продає на ринку близько мільярда доларів, цього тижня – 969,8 млн доларів.

Про це йдеться у даних НБУ.

За цей тиждень Національному банку вдалося придбати всього 7,6 млн доларів – дещо більше, ніж минулого тижня, коли регулятор придбав 6 млн дол.

Від початку року НБУ продав вже 14,1 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - майже 1,9 млрд доларів та 110 млн євро.

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Нагадуємо:

Національний банк змушений стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією гривні, продажем валюти з резервів – у травні було продано стільки ж валюти, скільки "надруковано" гривні.

ВІДЕО ДНЯ

За підсумками червня міжнародні резерви України знизились на 9% - станом на 1 липня резерви, за попередніми даними, становили 22 756,9 млн доларів США.

Значні обсяги продажу валюти з резервів НБУ зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти порівняно з попитом: надходження від експорту та від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами.