Рада схвалила законопроєкт, який захистить учасників бойових дій від колекторів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7414, який тимчасово забороняє банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Документ прийняли за основу зі скороченням терміну підготовки до другого читання.

Згідно з документом, це стосується військовослужбовців ЗСУ та інших утворених військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Держслужби спеціального зв’язку, які проходять військову службу на території України, а також українців, які виконують військовий обов’язок за межами України.

Крім того, запропоновані зміни стосуються військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби та членів їхніх сімей; військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори; членів добровольчих формувань територіальних громад під час участі у підготовці формувань та виконання завдань територіальної оборони України.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні підтримав законопроєкт №7414, який забороняє колекторам приходити до учасників бойових дій та членам їхніх родин.

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Раніше Національний банк звернувся до профільного комітету Верховної Ради з пропозицією тимчасово заборонити банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги.

Заборонити пропонували безпосередню взаємодію з боржниками – телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі, надсилання текстових, голосових та інших повідомлень.

Економічна правда