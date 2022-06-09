Фінансовий комітет підтримав законопроєкт, який захистить учасників бойових дій від колекторів

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні підтримав підтримав законопроєкт №7414, який забороняє колекторам приходити до учасників бойових дій та членам їхніх родин.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За його словами, у редакції першого читання норма буде діяти на час воєнного або надзвичайного стану і ще кілька місяців після його закінчення.

Раніше Національний банк звернувся до профільного комітету Верховної Ради з пропозицією тимчасово заборонити банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги.

Заборонити пропонували безпосередню взаємодію з боржниками – телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі, надсилання текстових, голосових та інших повідомлень.

Йдеться, зокрема, про військових Збройних Сил України та інших утворених військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку, які проходять військову службу на території України, а також українців, які виконують військовий обов'язок за межами України.

Крім того, запропоновані зміни стосуються військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби та членів їхніх сімей; військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори; членів добровольчих формувань територіальних громад під час участі у підготовці формувань та виконання завдань територіальної оборони України.

Економічна правда