Польща планує створити зерновий термінал для допомоги Україні

Польща намагається вирішити логістичні проблеми, що дасть можливість швидше перевезти з України до морських портів країни збіжжя, призначене для країн Африки та Азії.

Про це йшла мова під час засідання Міжвідомчої групи з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України під керівництвом віцепрем’єр-міністра, міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика, пише Укрінформ.

Зазначається, що учасники засідання проаналізували ситуацію щодо можливості транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з території України.

Проблеми логістики обговорювалися в трьох основних місцях: на прикордонних переходах, на залізничному транспорті та в морпортах. Міністри розподілили між собою завдання, додає видання.

При цьому, найнагальнішими завданнями є подальше вдосконалення роботи прикордонних пунктів шляхом збільшення кількості ветеринарів, а також можливе будівництво тимчасових складів на кордоні з Україною.

"Важливо також покращити можливості залізничного руху для 15-ти потягів на базі вагонних візків, які мають українці, аби можна було транспортувати зерно безпосередньо в українських вагонах до порту в Гданську", - заявив віцепрем'єр-міністр Ковальчик.

За його словами, до Гданського порту їздили б також вантажівки із зерном.

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Під час зустрічі обговорювалися також можливості створення зернового терміналу складською площею близько 100 тис тон - це дало б змогу експортувати у великих масштабах як українське, так і польське зерно.

"Зернові є критично важливим продуктом для протидії перспективі голоду в Африці та арабських країнах. Ми зобов’язані допомогти Україні з експортом. Для цього ми маємо розглядати різні рішення та шукати нові можливості",- підкреслив Ковальчик.

Міжвідомча група з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України є допоміжним органом, який створили 23 червня розпорядженням глави польського уряду.

До неї входять, зокрема, представники міністерств та відомств: сільського господарства, державних активів, економіки, внутрішніх та закордонних справ, міністр з питань членства Польщі в ЄС, голова канцелярії прем’єра, голова урядового агентства стратегічних резервів Польщі.

Наразі в українських портах заблоковані 22 млн тонн збіжжя.

Нагадаємо:

Російські окупанти систематично вивозять награбоване зерно із захоплених територій Херсонської та Запорізької областей. 8 червня російські військові відправили перший поїзд з награбованим зерном із Мелітополя до Криму.

Журналісти зафіксували колони вантажівок із награбованим зерном поблизу Керчі та Джанкоя.

Через війну Україна втратила четверту частину своїх посівних площ. Українська влада прогнозує, що врожай цьогоріч буде меншим на 40%.

Російський військовий флот також блокує морські шляхи до портів України на узбережжі Чорного моря, унеможливлюючи безпечне перевезення зерна до інших країн. Україна з європейськими партнерами налагодили маршрут експорту через Балтійське море.

Міжнародна спільнота побоюється, що нестача українського зерна на глобальному ринку продовольства може спровокувати ще більшу нестабільність і призвести до державних переворотів у країнах, що розвиваються.

Окрім зерна, російські загарбники вивозять із захоплених районів південних областей України черешню й хизуються "обвалом цін".

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.

Економічна правда