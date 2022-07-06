За два місяці на платформі United24 зібрали $75 мільйонів доларів допомоги Україні

За два місяці роботи платформи United24 загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 75 млн доларів, або понад 2,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба платформи.

Платформа прозвітувала, на що були витрачені отримані пожертви протягом другого місяця роботи. Так, було закуплено 30 квадрокоптерів, 20 тепловізорів та 2 073 комплектів польової форми для забезпечення Держспецзвʼязку.

Крім того, військовослужбовці отримали понад 65 тис. комплектів військової форми, понад 68 тис. комплектів білизни, більш ніж 15 тис. головних уборів і 6 тис. пар взуття. Понад 18 млн грн були спрямовані на придбання транспортного засобу для розмінування Armtrac 400.

Міністерство охорони здоров’я закупило рентгенівські хірургічні системи вартістю 26,8 млн грн. Перші п'ять апаратів відправлять на прифронтові території у Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Сумську та Миколаївську області. Ще п’ять вирушать до військових шпиталів.

Крім того, була запущена ініціатива "Армія дронів", яка дає можливість не лише задонатити кошти на дрони, але й надіслати захисникам власний безпілотник. За перші дні проєкту зібрано понад 200 мільйонів гривень.

Зробити пожертву можна на сайті u24.gov.ua

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Нагадуємо:

За місяць після запуску краудфандингової платформи United24 на оборону та відновлення України було зібрано понад 50 млн доларів.

У Лугано була представлена ініціатива Digital4Freedom, в рамках якої найбільшим технологічним компаніям світу запропонували діджитал-лендліз для України.

Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.