У Лугано Україна домовилася про підтримку на майже $2 мільярди

Під час конференції у швейцарському Лугано було досягнуто домовленостей щодо фінансової підтримки України на суму 1,9 млрд доларів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

З цієї суми 600 млн доларів передбачено у вигляді фінансової підтримки, понад 500 млн доларів – на розвиток аграрного сектору у вигляді коштів на зберігання продукції, покращення логістики та забезпечення ліквідності для підприємств.

Крім того, Україна домовилася про надання понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону і майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.

Шмигаль подякував уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, а також приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність.

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