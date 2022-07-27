"Газпром" зменшив поставки італійській компанії Eni

Італійська компанія Eni заявила, що в середу отримає від російського "Газпрому" близько 27 млн кубометрів газу замість середньодобових 34 млн останніми днями.

Про це повідомило агентство Reuters.

У понеділок російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що потоки через його трубопровід "Північний потік-1" з середи впадуть. Постачання до Німеччини скоротяться до 20% від пропускної спроможності трубопроводу.

У середу Німеччина підтвердила скорочення газопостачання через "Північний потік-1".

Минулого четверга Eni заявила, що "Газпром" збільшив постачання приблизно до 36 млн кубометрів із щоденних обсягів близько 21 млн, які отримувала під час планового технічного обслуговування газопроводу "Північний потік-1".

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Італія зменшила свою залежність від російських енергоносіїв, частково завдяки угодам із африканськими країнами.

В останні місяці Алжир став найбільшим постачальником газу до Риму.

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Європейська правда