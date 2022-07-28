"Нафтогаз" отримав дозвіл від АМКУ приєднати шість ТЕЦ

Антимонопольний комітет дозволив передати "Нафтогазу" пакети акцій шести теплоелектроцентралей (ТЕЦ), проте НАК повинен дотриматися певних умов після 1 серпня.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Йдеться про передачу "Нафтогазу"акцій АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ". Зазначається, що всі вони, за винятком Криворізької ТЕЦ, крім теплової енергії також виробляють і постачають електричну. Сировиною для генерації при цьому є газ.

АМКУ встановив, що сукупна частка групи "Нафтогаз" й об’єктів набуття контролю на ринку електроенергії буде становити менше 1% після концентрації, така угода не призведе до порушення конкуренції на ринку.

Водночас щодо ринку природного газу, наголосили в Комітеті, наразі на НАК до 1 серпня покладені спецобовʼязки (ПСО) на щодо постачання газу виробникам теплової енергії. У разі відсутності інших рішень уряду про ПСО, виникає ризик усунення чи обмеження конкуренції для інших постачальників природного газу на ринку.

Такі ризики зумовлені тим, що НАК матиме вертикально інтегровану структуру відносин контролю на ринках сировини (видобуток та реалізація природного газу) та кінцевої продукції (виробництво електричної та теплової енергії). Також Нафтогаз відповідає за значну частку реалізації газу від обсягу споживання на ринку, тож може надавати переваги при постачанні газу власним ТЕЦ.

Аби цього не допустити, "Нафтогаз" заявив про готовність взяти на себе певні зобов’язання. Зокрема, НАК зобовʼязався забезпечити придбання ТЕЦ газу для їхніх потреб на конкурентних засадах після втрати чинності ПСО та за відсутності іншого рішення уряду.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

У вересня торік уряд визначив, що шість державних теплоелектроцентралей увійдуть до статутного капіталу Нафтогазу до 1 травня 2022 року. Як пояснювали посадовці, завдяки передачі акцій до Нафтогазу ці ТЕЦ зможуть провести ремонтні роботи та забезпечити себе необхідним ресурсом газу до опалювального сезону.

З початком великої війни питання безпеки проходження опалювального сезону постало ще більш гостро, тож уряду було важливо здійснити передачу шести ТЕЦ до Нафтогазу до початку зими.