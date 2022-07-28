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Три судові справи ПриватБанку відклали

Четвер, 28 липня 2022, 15:40 - Олексій Павлиш

Судове засідання у Великій Палаті Верховного Суду за позовом ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета відклали на невизначений час через відпустку судді-доповідача.

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

Крім цього, відкладено ще два розгляди справи стосовно ПриватБанку.

"Починаючи з 2019 року, Дубілет О.В. намагається через суди визнати недійсною процедуру бейл-ін та в такий спосіб повернути банк його колишнім власникам. Поки такі спроби успіху не мали. Справу Дубілета (справа № 910/18214/19) розглядає Велика Палата Верховного Суду, яка має остаточно вирішити чи буде застосовуватись усіма судами нижчих інстанцій до колишніх власників банку "антиколомойський закон" № 590", - заявили в банку.

Крім цього, зупинено розгляд у Касаційному господарському суді справи щодо протистояння банку з колишнім топ-менеджментом за будівлю головного офісу у Дніпрі "Океанмаш" вартістю понад 152 млн грн.

"Нагадаємо, незважаючи на наявність у банку всіх документів, що підтверджують дотримання банком порядку набуття у власність офісної будівлі та ухваленої Центральним апеляційним господарським судом постанови, що підтверджує законність права власності банку на його офіс, пов'язане з колишнім топ-менеджментом банку ТОВ "Океанмаш" не залишає сподівань на скасування права власності держбанку та повернення собі будівлі державного банку", - заявили у пресслужбі держбанку.

На 10 серпня 2022 року відкладено розгляд у Касаційному господарському суді справи, в якій ПриватБанк продовжує захищати своє право власності на офісне приміщення у Дніпрі (вул Набережна-Заводська).

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Ця будівля була придбана банком до націоналізації у 2014 році та після її реконструкції за кошти банку стала однією із найбільших офісних будівель в м. Дніпро, що перебувають у власності банку та оцінюється у 86 млн грн.

"Втім, один з кредиторів продавця будівлі у справі про його банкрутство намагається визнати недійсним договір купівлі-продажу нерухомості банком у далекому 2014 році.

Товариство-банкрута і позивача-кредитора повʼязують із колишніми власниками та топ-менеджментом банку", - додали у ПриватБанку.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що суди повертаються до розгляну низки справ, повʼязаних з націоналізацією Приватбанку – зокрема справи щодо оскарження націоналізації.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність розпорядження НБУ про перевірку ПриватБанку, внаслідок якої виявили порушення та було ухвалено рішення про націоналізацію фінустанови.

Економічна правда

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