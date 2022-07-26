Верховний Суд підтвердив законність націоналізації Приватбанку 

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність розпорядження НБУ про перевірку ПриватБанку, внаслідок якої виявили порушення та було ухвалено рішення про націоналізацію фінустанови.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками ПриватБанку (Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим - ред.) компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17 жовтня 2016 року щодо інспекційної перевірки ПриватБанку", – йдеться в повідомленні.

За результатом саме цієї перевірки національний регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 року. Та дійшов висновку про необхідність виведення банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

Це остаточне судове рішення у цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного Приватбанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації фінустанови.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі банку, спочатку суд був відкритим, однак на початку засідання Нацбанк подав клопотання щодо проведення його в закритому режимі, яке підтримала Trintal Investments Ltd.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялось, що суди повертаються до розгляну низки справ, повʼязаних з націоналізацією Приватбанку – зокрема справи щодо оскарження націоналізації.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень. Ексакціонери банку оскаржують це рішення у низці українських та закордонних судів.