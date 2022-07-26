Новини 26 липня: "Нафтогаз" оголосив дефолт, ЄС скорочує споживання газу на 15%

Про дефолт. НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії

Про газ. Ціни на газ у Європі злетіли на 20% до майже 2300 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом поставок – востаннє такі ціни спостерігалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про ЗМІ. Народний депутат Вадим Столар продав свої телеканали Live, Odesa.Live та "Типовий Київ" підприємиці Ганні Ковальовій

Про Приватбанк. Верховний Суд в касації підтвердив законність рішення НБУ про інспекційну перевірку ПриватБанку, результати якої стали підставою для його націоналізації. Це рішення є важливою складовою боротьби Приватбанку з ексвласниками Коломойським та Боголюбовим щодо законності націоналізації банку.

Про кризу. Країни-члени Євросоюзу домовилися добровільно скоротити попит на природний газ на 15% цієї зими в умовах скорочення поставок з РФ, при цьому блок може в критичному випадку зробити це обовʼязковим

Ексклюзиви ЕП

"Нафтогаз" у дефолті. Як це сталося і що буде з компанією далі

Державний монополіст не зміг розрахуватися з боргами і допустив дефолт. Чим це обернеться для компанії?

ВІДЕО ДНЯ

Між хлібом та свободою. Чому США та ЄС послаблюють санкції проти Росії

Останнім часом на тлі розгортання світової економічної кризи західні країни дедалі частіше поступаються Росії. Як саме?