"Похмурий і більш невизначений прогноз": МВФ погіршив прогноз росту світової економіки

МВФ прогнозує уповільнення світового економічного зростання з 6,1% минулого року до 3,2% у 2022 році - це на 0,4 в.п. нижче, ніж прогнозувалося у квітневому прогнозі.

Про це йдеться у липневому прогнозі, який МВФ назвав "Похмурий та більш невизначений прогноз".

"За відновленням, що намітилося в 2021 році, були все більш похмурі події 2022 року в міру початку матеріалізації ризиків. Світовий обсяг виробництва скоротився у другому кварталі поточного року у зв'язку із спадом у Китаї та Росії, а споживчі витрати в США не виправдали очікувань.

Світова економіка, вже ослаблена пандемією, переживає низку потрясінь: вища, ніж очікувалося, інфляція в усьому світі (особливо у США та основних країнах Європи), що веде до посилення фінансових умов; більш різке, ніж прогнозувалося, уповільнення у Китаї через спалахи COVID-19 та заходи самоізоляції, а також додаткові негативні наслідки війни в Україні", - наголошують у Фонді.

При цьому, базовий прогноз передбачає уповільнення економічного зростання з 6,1% минулого року до 3,2% у 2022 році, що на 0,4 в.п. нижче, ніж прогнозувалося у квітневому випуску "Перспектив розвитку світової економіки".

"Більш повільне зростання раніше цього року, зниження купівельної спроможності домашніх господарств та посилення грошово-кредитної політики стали причинами перегляду прогнозу у бік зниження на 1,4 в.п. для США.

Нові періоди самоізоляції та поглиблення кризи на ринку нерухомості в Китаї викликали зниження прогнозу економічного зростання на 1,1 в.п. що супроводжується великими глобальними вторинними ефектами", - додають в МВФ.

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Водночас для Європи значне зниження прогнозів пов'язане з наслідками війни в Україні та посиленням грошово-кредитної політики.

Прогноз глобальної інфляції підвищили за рахунок цін на продовольство і енергоносії, а також дисбалансів, що зберігаються між попитом і пропозицією.

Ппередбачається, що цього року інфляція досягне 6,6% в країнах з розвиненою економікою і 9,5% в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються - йдеться про підвищення прогнозу на 0,9 і 0,8 в.п. відповідно.

При цьому, дезінфляційна грошово-кредитна політика, як очікується, матиме вплив і в2023 році: глобальний обсяг виробництва, за прогнозами, зросте лише на 2,9%.

У МВФ наголошують, що віна в Україні може призвести до раптової зупинки європейського імпорту газу з Росії.

Крім цого, зниження інфляції може виявитися більш важким завданням, ніж передбачалося, у разі більш обмежених, ніж очікувалося, ринків праці, або послаблення фіксації інфляційних очікувань.

Посилення глобальних фінансових умов може викликати критичну боргову ситуацію в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, а нові спалахи COVID-19 та періоди самоізоляції, а також подальше посилення кризи у секторі нерухомості можуть ще більше уповільнити зростання у Китаї, додють в МВФ.

Там додають, що геополітична фрагментація може ускладнити глобальну торгівлю та співробітництво.

У разі ймовірного альтернативного сценарію, на якому ризики реалізуються, інфляція продовжить зростати, а зростання світової економіки сповільниться приблизно до 2,6% та 2% у 2022 та 2023 роках.

Приборкання інфляції має стати першочерговим завданням для директивних органів, кажут в МВФ.

"Посилення грошово-кредитної політики неминуче буде пов'язане з реальними економічними витратами, але затримка лише посилить їх.

Цілеспрямована бюджетна підтримка здатна пом'якшити наслідки для найбільш уразливих груп населення, але оскільки державні бюджети виснажені пандемією, і потрібна дезінфляційна загальна спрямованість макроекономічної політики, такі заходи політики потрібно буде компенсувати підвищенням податків або зниженням державних видатків.

Більш жорсткі грошово-кредитні умови також вплинуть на фінансову стабільність, внаслідок чого буде потрібно обачне використання макропруденційних інструментів, ареформування механізмів врегулювання заборгованості стане ще більш необхідним", - йдется у звіті МВФ.

Нагадаємо:

Голова МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що перспективи світової економіки "суттєво погіршилися" з квітня, і вона не може виключити можливу глобальну рецесію у 2023 році з огляду на підвищені ризики.

Повідомлялось, що Міжнародний валютний фонд "суттєво" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді.

Економічна правда