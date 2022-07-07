Глава МВФ не виключає можливості глобальної рецесії у 2023 році

Голова МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що перспективи світової економіки "суттєво погіршилися" з квітня, і вона не може виключити можливу глобальну рецесію у 2023 році з огляду на підвищені ризики.

Про це Георгієва сказала в інтерв'ю Reuters.

Очікується, що МВФ оприлюднить свій оновлений прогноз на 2022 і 2023 роки наприкінці липня після зниження свого прогнозу майже на цілий відсотковий пункт у квітні. У 2021 році світова економіка зросла на 6,1%.

"Прогноз після нашого останнього оновлення в квітні значно погіршився", - сказала голова МВФ, посилаючись на поширення інфляції, більш значні підвищення процентних ставок, уповільнення економічного зростання Китаю та посилення санкцій, пов’язаних з війною Росії в Україні.

"Ми знаходимося в дуже неспокійних водах.

Ризик зріс, тому ми не можемо цього (рецесію - ред.) виключати", - сказала вона.

За її словами, останні економічні дані показали, що деякі великі економіки, включно з Китаєм і Росією, скоротилися в другому кварталі, зазначивши, що ризики були ще вищими в 2023 році.

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"Це буде важкий 2022 рік, але, можливо, ще складнішим буде 2023 рік", - підкреслила глава МВФ.

На думку глави МВФ, більш тривале посилення фінансових умов ускладнить перспективи світової економіки. Водночас, вона вважає, що вкрай важливо взяти під контроль зростання цін.

Економічна правда