Ціни на автогаз на АЗС падають, незважаючи на підвищення курсу долара

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За вихідні середня ціна на скраплений газ в українських мережах АЗС знизилася на 30 коп./л – до 30,09 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що на станціях "Укрнафти" автогаз здешевшав на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л.

У мережі Shell продукт здешевшав на 0,60 грн/л, до 28,99 грн/л, на станціях KLO — на 0,40 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 2 грн/л знизила ціну мережа "Нефтек" (29,99 грн/л). У мережах "Авантаж 7" і Motto автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 27,95 і 29,37 грн/л відповідно.

Разом із тим такі мережі як SOCAR, Prime і VostokGaz переглянули цін у бік збільшення – на 1,13 грн/л, 0,50 грн/л та 0,45 грн/л відповідно.

І навіть попри рішення НБУ підняти офіційний курс долара на 25%, середня ціна газу в мережах АЗС знизилась на 30 копійок.

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Нагадуємо:

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями.