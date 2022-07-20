Уряд ФРН планує викупити 30% акцій енергогіганта Uniper у якості пакета порятунку – ЗМІ

Німецький енергогігант Uniper може отримати 5 мільярдів євро державної підтримки - також передбачається, що уряд отримає частку в 30% в компанії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

"Уряд може в кінцевому підсумку мати частку в 30%, що дасть йому право вето на важливі рішення в Uniper", - заявили джерела на умовах анонімності.

За словами співрозмовників агентства, адміністрація канцлера Олафа Шольца обговорює придбання гібридних цінних паперів, на додаток до купівлі звичайних акцій за номінальною вартістю при збільшенні капіталу.

Уряд розглядає можливість інвестування понад 5 мільярдів євро, а загальна сума, ймовірно, становитиме менше 10 мільярдів євро.

Точна сума все ще обговорюється, і угода може бути завершена найближчими днями, кажуть джерела.

Під час торгів у Франкфурті акції Uniper підскочили на 10%. Цього року вартість компанії впала більш ніж на 70% до 4 мільярдів євро.

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"Найбільший покупець російського газу в Німеччині Uniper виявився найслабшою ланкою в енергетичній системі, яка живить найбільшу економіку Європи.

Криза змусила Uniper покривати відсутні поставки за набагато вищими цінами на спотовому ринку, щоб обслуговувати клієнтів, серед яких місцеві комунальні служби та виробники. Uniper почала використовувати газ, який вона запасала на зиму, і її топ-представник попередив, що компанія ризикує стати неплатоспроможною "за кілька днів", - пише Bloomberg.

Uniper також обговорює можливість нової кредитної лінії від державного кредитора KfW. Деталі фінансової допомоги можуть бути обговорені з канцелярією Німеччини на зустрічі в п'ятницю.

За словами джерел, компанія спілкувалася з рейтинговими агентствами, щоб дізнатися їхню думку щодо пакету підтримки. Вони додали, що обговорення тривають, і умови потенційної допомоги можуть змінитися. Речники Uniper і німецького уряду відмовилися від коментарів.

Нагадаємо:

Раніше німецький газовий гігант Uniper звернувся до німецького уряду з проханням про допомогу - компанія зробила запит про фінансову допомогу в 9 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує її ринкову вартість.

Економічна правда