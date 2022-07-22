Росія на порозі дефіциту іномарок: склади дилерів спустошені

На складах російських дилерів закінчуються запаси нових імпортних автомобілів ряду популярних брендів, нових поставок найближчим часом не передбачається.

Про це пише Autonews.

Великі та раніше забиті склади автодилерів у російських містах спорожніли. Зокрема, серед них і дилерські паркувальні майданчики поблизу Санкт-Петербурга – більшість із них порожні і лише на деяких є невелика кількість автомобілів.

Кожен такий майданчик розрахований на 5-10 тисяч автомобілів.

Варто зазначити, що Санкт-Петербург є показовим, оскільки на це місто припадає 7% всіх автопродажів у РФ (більше — лише у Москві (16,3%) та Московській області(8,8%).

Крім цього, раніше в місті та Ленінградській області працювали великі складальні підприємства Hyundai-Kia, Nissan та Toyota. Тепер ці заводи стоять, а через санкції імпорт авто практично припинився.

"Власні запаси на складах дилерів і ці резерви продавці розтягуватимуть як можуть. Нових поставок чекати нізвідки, а локальне виробництво легковиків зводиться до "спрощених" "Лад" без подушок безпеки та кросоверів Haval — і те, за словами представників китайського бренду, темпи виробництва поступово знижуються через проблеми з логістикою", – резюмували у статті.

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