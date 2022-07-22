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Росія на порозі дефіциту іномарок: склади дилерів спустошені

П'ятниця, 22 липня 2022, 14:26 - Економічна правда

На складах російських дилерів закінчуються запаси нових імпортних автомобілів ряду популярних брендів, нових поставок найближчим часом не передбачається.

Про це пише Autonews.

Великі та раніше забиті склади автодилерів у російських містах спорожніли. Зокрема, серед них  і дилерські паркувальні майданчики поблизу Санкт-Петербурга – більшість із них порожні і лише на деяких є невелика кількість автомобілів.

Кожен такий майданчик розрахований на 5-10 тисяч автомобілів.

Варто зазначити, що Санкт-Петербург є показовим, оскільки на це місто припадає 7% всіх автопродажів у РФ (більше — лише у Москві (16,3%) та Московській області(8,8%). 

Крім цього, раніше в місті та Ленінградській області працювали великі складальні підприємства Hyundai-Kia, Nissan та Toyota. Тепер ці заводи стоять, а через санкції імпорт авто практично припинився.

"Власні запаси на складах дилерів і ці резерви продавці розтягуватимуть як можуть. Нових поставок чекати нізвідки, а локальне виробництво легковиків зводиться до "спрощених" "Лад" без подушок безпеки та кросоверів Haval — і те, за словами представників китайського бренду, темпи виробництва поступово знижуються через проблеми з логістикою", – резюмували у статті.

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Нагадуємо:

Російський автовиробник "АвтоВАЗ" збере обмежену партію автомобілів Lada Largus з компонентів, накопичених на складах.

Продажі російського автовиробника "АвтоВАЗ" за підсумками першого півріччя 2022 року впали у 2,7 рази (62,7%), у річному вимірі червневі продажі компанії скоротилися в 5,4 рази (на 81,3%).

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