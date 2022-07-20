"АвтоВАЗ" збере 1800 авто Lada Largus із залишків компонентів на складах

Російський автовиробник "АвтоВАЗ" збере обмежену партію автомобілів Lada Largus з компонентів, накопичених на складах.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на пресреліз компанії.

Зазначається, що плнують зібрати обмежену партію Lada Largus в обсязі не менше 1800 штук з компонентів, накопичених на складах компанії.

"В даний час проводиться зварювання та фарбування кузовів, випуск перших товарних автомобілів очікується наприкінці поточного тижня", - йдеться у пресрелізі.

Про терміни перезапуску регулярного виробництва Lada Largus у компанії обіцяють оголосити додатково.

"АвтоВАЗ" призупинив виробництва на своїх заводах 3 березня, пояснивши це "світовою кризою постачання електронних компонентів, що зачіпає всіх виробників у всьому світі". Пізніше автовиробник кілька разів продовжував режим простою.

8 червня завод відновив випуск автомобілів - з конвеєра зійшла оновлена ​​Lada Granta Classic 2022 модельного року.

ВІДЕО ДНЯ

Простій на двох складальних лініях - з випуску автомобілів сімейства Niva та автомобілів на платформі B0 (Lada Largus, Lada Xray та моделі Renault Logan та Renault Sandero) - продовжився.

Нагадаємо:

Продажі російського автовиробника "АвтоВАЗ" за підсумками першого півріччя 2022 року впали у 2,7 рази (62,7%), у річному вимірі червневі продажі компанії скоротилися в 5,4 рази (на 81,3%).

Економічна правда