Великі іноземні банки поновили найм співробітників в РФ – Reuters

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Такі великі іноземні банки як Citi, Raiffeisen та інші поновили найм персоналу у Росії, адже кажуть, що не можуть вийти з російського ринку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовників на ринку та дані рекрутингової компанії.

Минулого тижня заступник міністра фінансів Алєксєй Моїсеєв заявив, що Росія блокуватиме продаж російських філій іноземних банків, поки російські банки за кордоном не зможуть нормально працювати. Відтак іноземні банки в РФ почали намагатися заповнити вакансії, які з’явилися після звільнень на початку року.

Тож російські підрозділи іноземних банків, таких як Citi і Raiffeisen Bank, у липні почали шукати персоналу після того, як російська влада фактично заблокувала їм вихід з країни. Центральний банк РФ при цьому опирається внутрішнім закликам взяти на себе управління місцевим бізнесом іноземних банків, адже це може спонукати вкладників виводити кошти.

Одне банківське джерело Reuters повідомило, що іноземні банки почали наймати людей після того, як зрозуміли, що їм не вдасться легко вийти з Росії. Зазначається, що це повʼязано зі звільненнями росіян після 24 лютого і виїздом багатьох із них за кордон, а не з розширенням бізнесу.

Як повідомила рекрутингова компанія Headhunter, з квітня по червень банки з іноземним корінням мали небагато відкритих вакансій у Росії, але в липні ситуація змінилася.

Так, у липні Raiffeisen Bank опублікував 276 вакансій у Росії, тоді як Citi шукав кандидатів на 84 вакансії в Росії.

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