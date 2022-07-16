Радник Зеленського написав листа американським і європейським банкам, звинувативши їх у зв'язках з Росією

Радник Зеленського Олег Устенко написав листа до банків JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole, з проханням припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою і продають акції нафтогазових груп, що підтримуються державою.

Про це пише FT.

Також, банки звинувачувалися в затягуванні війни, оскільки вони надають кредити компаніям, що поставляють російську нафту. Устенко також пригрозив, що вони не будуть допущені до участі у повоєнному відновленні України.

Нагадуємо:

Підрозділи HSBC та Crédit Agricole з управління активами володіють акціями Газпрому та Роснафти.

Згідно з листом, Citigroup надає кредити російському нафтогазовому гіганту Лукойл і Vitol, який торгує російською нафтою. HSBC та Citigroup ведуть переговори з потенційними покупцями своїх місцевих підприємств.





