Найбагатші люди планети за півроку втратили 1,4 трильйона доларів

Загалом 500 найбагатших людей світу втратили 1,4 трильйона доларів у першій половині 2022 року.

Про це пише bloomberg

Так, статки Ілона Маска впали майже на 62 мільярди доларів. Статки Джеффа Безоса зменшилися приблизно на 63 мільярди доларів, а у Марка Цукерберга скоротились більш ніж удвічі.

"Це різкий відхід від попередніх двох років, коли статки найбагатших збільшувались, оскільки уряди та центральні банки ввели безпрецедентні заходи стимулювання після пандемії Covid-19, піднявши вартість всього, від технологічних компаній до криптовалют", - зазначає видання.

Там додали, що основна причина таких подій - стрімке зростання облікових ставок у центробанках для боротьби з підвищеною інфляцією, від зміни якої страждають високоризикові активи, зокрема акції компаній.

Нагадуємо:

Споживчі ціни у єврозоні зростають рекордними темпами, і у червні інфляція сягнула 8,6% у річному вимірі.

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У травні споживча інфляція у Канаді прискорилася до 7,7% у річному вимірі порівняно з 6,8% у квітні. Це - найбільше річне зростання із січня 1983 року.

Інфляція у Великій Британії зросла до 9,1% порівняно з 9% у квітні - це є найвищим показником за останні 40 років. Востаннє зростання цін перевищувало це значення у 1982 році.