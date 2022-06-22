Інфляція у Британії досягла максимуму за 40 років

Інфляція у Великій Британії зросла до 9,1% порівняно з 9% у квітні - це є найвищим показником за останні 40 років. Востаннє зростання цін перевищувало це значення у 1982 році.

Про це пише The Guardian із посиланням на дані Управління національної статистики.

Зазначається, що на рекордні показники інфляції впливають рекордні ціни на бензин та різкий ріст цін на продукти харчування.

Так, найбільший внесок у зростання цін у річному вираженні внесло подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв, ціни на які у травні минулого року знизилися, а також зростання цін на енергоносії.

Минулого тижня Банк Англії заявив, що інфляція досягне 11% пізніше цього року на тлі зростання цін на газ та електроенергію.

Ціни на меблі, побутову техніку та технічне обслуговування зросли на 11%, що є найбільшим щорічним зростанням з 2006 року.

Економісти стверджують, що інфляція в найближчі місяці буде зростати ще більше - через нові рекорди у цінах на бензин та дизпаливо в червні, і що зростання цін на продукти харчування зашкодить найбіднішим сім’ям, оскільки вони витрачають більшу частину свого доходу на предмети першої необхідності, ніж заможні домогосподарства.

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Минулого тижня Банк Англії підняв ставку вп'яте поспіль. Зараз вона становить 1,25% - це максимум за 13 років.

Економічна правда