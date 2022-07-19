Кабмін виділив 500 мільйонів на відновлення інфраструктури у постраждалих від війни регіонах

Кабінет міністрів перерозподілив 500 млн грн на відновлення та відбудову пошкодженої інфраструктури в регіонах, які постраждали від війни.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, це кошти держави в рамках спільного з ЄБРР проєкту.

"Зараз ми їх спрямовуємо на першочергові потреби наших громадян і наших громад. Тобто загальна сума на відновлення регіонів, яку виділив уряд від початку війни, фактично вже складає 3 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

Станом на 13 липня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) складає щонайменше $95.5 млрд або понад 2.6 трлн гривень - свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту "Росія заплатить" командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

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Економічна правда