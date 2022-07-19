Уряд продовжив дію фіксованого тарифу на газ для теплокомуненерго

Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованої ціни на газ для тепловиробників по 7,40 гривень за кубометр до 31 травня 2023 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зауважив, що триває активна підготовка до опалювального сезону.

"Приймаємо рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива", – сказав глава уряду

Шмигаль наголосив, що незмінна ціна на газ для теплокомуненерго дасть змогу місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гаряче водопостачання. Фіксована ціна на паливо залишається до 31 травня 2023 року.

Нагадуємо:

Уряд ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною.

ВІДЕО ДНЯ

Кабмін встановив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води на наступні два місяці: з 1 червня до 31 липня ГК "Нафтогаз Трейдинг" зобов'язана продавати його за 7420 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ).