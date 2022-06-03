Уряд встановив ціну на газ для виробників тепла

Уряд ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Ціна буде зафіксована на рівні 7400 за тисячу кубометрів. "Це дасть можливість місцевій владі не підвищувати тарифи для людей", — сказав він.

Нагадуємо:

Кабмін встановив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води на наступні два місяці: з 1 червня до 31 липня ГК "Нафтогаз Трейдинг" зобов'язана продавати його за 7420 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ).





