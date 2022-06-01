Уряд встановив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води

Кабмін встановив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води на наступні два місяці: з 1 червня до 31 липня ГК "Нафтогаз Трейдинг" зобов'язана продавати його за 7420 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ).

Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні 31 травня, повідомили в Міненерго.

"Відповідно до цього документа, з 1 червня до 31 липня 2022 року "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів", - йдеться у повідомленні.

До ціни додається тариф на послуги транспортування та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед.

Відповідно до постанови, якщо договір не був укладений або "Нафтогаз Трейдинг" припинив постачання згідно з таким договором, вважається, що в такого споживача немає постачальника зі спеціальними обов'язками, на якого Кабміном покладені обов’язки постачати природний газ.

При цьому, виробник теплоенергії має право з 1 червня для постачання гарячої води купувати газ у "Нафтогаз Трейдинг" у разі виконання таких умов:

укладення угоди з компанією про розірвання з 1 червня 2022 року договорів постачання природного газу на 2021 - 2024 роки;

укладення виробником теплової енергії договору постачання природного газу з "Нафтогаз Трейдинг" відповідно до законодавства.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" 1 червня зупиняє роботу та планує законсервувати обладнання у зв'язку з новими розцінками на газ, встановленими компанією "Нафтогаз Трейдинг".

Вона заявляла, що "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня встановила для підприємств ПЕК нові розцінки на фіксовані обсяги газу, суттєво збільшивши їх: із 7,9 тис грн до 29,4 тис грн за тисячу кубометрів палива.

Економічна правда