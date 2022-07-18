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Через енергокризу борг європейських енергетичних компаній зріс до 1,7 трильйона євро

Понеділок, 18 липня 2022, 16:58 - Олексій Павлиш

Європейські енергетичні та комунальні компанії через різке підвищення цін на нафту й газ вимушені нарощувати боргові зобов'язання.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що їхній загальний борг, який зростав після пандемії, цього року збільшився до понад 1,7 трильйона євро - це на понад 50% більше, ніж до 2020 року.

За даними Bloomberg, за перші шість місяців цього року енергетичні компанії Європи залучили вже 45 млрд євро у формі облігацій і ще 72 млрд євро у вигляді позик.

Також зараз компанії цього сектору ведуть переговори щодо залучення ще 24 млрд євро.

Так, німецька Uniper SE намагається знайти додаткові 9 млрд євро коштів, щоб упоратися з важкими ринковими умовами, а чеська енергетична компанія CEZ CP шукає до 3 млрд євро.

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