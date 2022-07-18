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У РФ оштрафували Google на рекордну суму

Понеділок, 18 липня 2022, 15:47 - Олексій Павлиш

У РФ Московський суд призначив Google оборотний штраф у 21,08 млрд рублів за повторне невидалення з YouTube "забороненої в Росії інформації".

Про це пишуть "Ведомости".

Як заявили в суді, це 10% виручки Google та афілійованих із нею осіб на території Росії.

"Якщо рішення суду витримає апеляцію, це буде вже другий оборотний штраф для Google в Росії за останній рік. 

У грудні 2021 року цей же суд ухвалив стягнути з корпорації в Росії близько 7,2 млрд рублів штрафу", - пише видання.

Компанія безуспішно оскаржувала його в суді. Згодом у Роскомнадзорі заявили про повне стягнення штрафу з Google.

У червні Роскомнадзор склав новий протокол щодо Google - за повторне невидалення матеріалів на YouTube, в яких "виявили недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції в Україні (так у РФ називають повномасштабну війну з Україною - ред.)". 

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Нагадаємо:

У червні російська "дочка" Google - ТОВ "Гугл" - подала до суду заяву про власне банкрутство.

Раніше повідомлялось, що корпорація Google вивезла із РФ більшість своїх співробітників - значна частина співробітників переїхала до Дубая, де Google має великий офіс. 

Google почав пропонувати переміщення співробітників з Росії після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google у країні.

Як наслідок, російська дочірня компанія Google ініціювала своє банкрутство в країні.

Економічна правда

Росія війна Google
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